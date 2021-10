O kom film je? Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, byl francouzský klasicistní skladatel, vůbec první afrického původu.

Nyní jsou v plném proudu přípravné práce zejména v Kostelní ulici, kde se ulička mezi budovami krumlovské základní umělecké školy proměnila v pouliční dílnu a sklad rekvizit. Kromě toho zřejmě budova zušky do filmu dostane trochu jinou podobu, protože Kostelní ulice se změní na ulici v Paříži v letech 1768. To znamená, že v obou budovách ZUŠ Český Krumlov se nebude vyučovat, a to 12. v úterý října. Výuka bude nahrazena v jiném termínu nebo na jiném místě po domluvě s učiteli.

Natáčení na veřejném prostranství s sebou nese jistá dopravní omezení. „Samotné natáčení se odehraje za úplné uzavírky Horní a Kostelní ulice 12. 10. od 5 do 21 hodin,“ upozornila mluvčí Českého Krumlova Petra Nestávalová. „Veškeré zázemí a zařízení by mělo být odstraněno a veřejná prostranství uvedena do původního stavu nejpozději do konce příštího týdne. Pro potřeby filmařů budou také uzavřeny veřejné toalety na parkovišti v Jelení zahradě.“ To znamená v termínu od 9. 10. do 26. října.

Uzavření WC v Jelence bude během natáčení kompenzováno znovuotevřením toalet na bus stopu B. Od 27. 10. bude provoz toalet v Jelence pro veřejnost obnoven, toalety na bus stopu B budou uzavřeny po dobu zimní sezóny.