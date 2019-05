Dopravních omezení v Písku neubývá. Naopak. V červnu další přibudou. Od středy 12. do pátku 28. června bude uzavřený vícekolejný železniční přejezd u vlakového nádraží ve směru na Putimskou Vysokou.

Správa železniční dopravní cesty zde bude provádět opravy. Po dobu uzavírky bude zrušena i autobusová zastávka MHD Putimská Vysoká. „Chodci se přes přejezd dostanou vytvořeným koridorem,“ uvedla mluvčí písecké radnice Irena Malotová. Řidiči však budou muset úsek objíždět přes Hradiště.

V červnu se také rozšíří uzavírky v centru města související s výměnou parovodu za horkovod. Ve druhé polovině měsíce se začne kopat v Jeronýmově ulici. „Budou se dělat dva výkopy, a to postupně, protože ulice je příliš úzká na to, aby se dělaly současně,“ vysvětlil místostarosta Petr Hladík. Práce tady potrvají až do září. Podmínkou je, že než se kopne v Jeronýmově ulici, bude průjezdný úsek ze Žižkovy ulice k Mírovému náměstí a do Erbenovy ulice. Zhruba za dalších 14 dní by se měla otevřít v obou směrech i Kollárova ulice.

Práce se rozšíří také do Komenského ulice a části Prokopovy ulice. Parkování v Komenského ulici i ve dvoře u pošty zůstane zachované. K poště se bude zajíždět ze Žižkovy ulice a do Komenského ulice z opačného směru, tedy od Nerudovy ulice.

V době od 6. do 29. července bude Správa a údržba silnic Jihočeského kraje opravovat silnici do Smrkovic, a to v úseku od okružní křižovatky u Družby po křižovatku s ulicí Na Nové ve Smrkovicích.