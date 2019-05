V centru Písku budou k půjčení růžová kola

Písek – Během letní sezony by v Písku mohla přibýt další možnost dopravy po centru města. Jedná se o takzvaná kola ke sdílení, která Píseckým na zkoušku nabízí společnost Rekola. Pětiměsíční testovací provoz by stál 835 tisíc korun. K dispozici by bylo šedesát charakteristicky růžových kol.

Rekola - růžové bicykly. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Edwin Otta

Se službou jsou zatím zkušenosti spíš ve větších městech, na jihu Čech například v Českých Budějovicích. Jak to funguje? Zájemci si půjčují kola přes mobilní aplikaci. Využívat je mohou místní i turisté. Vyzvednou si kolo na některém z daných stanovišť a na dohodnutém místě ho vrátí. „Pokud jde o města velikostí srovnatelná s Pískem, je to asi jen Frýdek Místek,“ nastínil místostarosta Petr Hladík s tím, že testovací provoz nejlépe ukáže, zda bude o službu zájem. Přidanou hodnotou jsou podle něj data, která společnost po skončení testovacího provozu předá městu. „Dozvíme se z nich, kudy se kola nejčastěji pohybují, kde zastavují a tím pádem, kde bychom měli posílit zázemí pro cyklisty,“ uvedl místostarosta. Projekt schválili radní města, ale ještě ho musí posvětit zastupitelé, jelikož vyžaduje rozpočtovou změnu. Pokud se tak stane, mohla by služba v Písku začít fungovat od 1. července.

Autor: Lucie Kotrbová