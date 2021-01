Projekt na využití areálu bývalých Žižkových kasáren se řeší přibližně už dva roky. Lokalita o velikosti čtrnácti hektarů se nachází v širším centru města a je atraktivní především z hlediska dalšího rozvoje infrastruktury i bydlení.

Vizualizace nové podoby areálu Žižkových kasáren. | Foto: Ateliér FACT

Zdroj: Deník / Lucie KotrbováV lokalitě by mělo během příštích let vzniknout až 400 bytů. „K tomu je v plánu nějaká občanská vybavenost jako například mateřská školka, plochy pro služby a obchody, vznikne tam i nová sportovní hala včetně venkovních sportovišť,“ upřesňuje využití písecká místostarostka Petra Trambová a dodává, že u přilehlé čtyřproudové silnice by měly stát i parkovací domy. Sloužit by mohly nejen obyvatelům nové čtvrti, ale i veřejnosti nebo návštěvníkům budoucí sportovní haly.