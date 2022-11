V bývalém Albertu budou dál potraviny

Milevsko – Objekt, ve kterém přes dvacet let sídlila milevská pobočka řetězce Albert, je prodaný. Podle informací starosty města Ivana Radosty ho koupila vietnamská společnost, která zde bude dál provozovat prodejnu potravin. „Určitě je lepší, aby tam něco bylo, než aby budova zůstala prázdná,“ podotkl starosta a doplnil, že pozemek, na kterém se nachází přilehlé parkoviště, patří městu. To ho pronajímalo řetězci Albert, který původní budovu opustil v letošním roce, když se prodejna přestěhovala naproti přes silnici do nově vzniklé obchodní zóny.