Lety – Od srpna roku 2008 je areál bývalé cihelny v Letech opuštěný a nevyužívaný. Nyní to vypadá, že se znovu probouzí k životu a jako bonus má přinést desítky nových pracovních míst.

Bývalá cihelna v Letech. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Koncem minulého roku koupila cihelnu společnost Autometal, která vyrábí výfuky do aut a sídlí v Zalužanech. „Podle mých informací zatím areál rekonstruuje a snad brzy by tady měla spustit provoz," konstatovala starostka Letů Blanka Hlavínová.

Výroba by se měla rozběhnout během léta, nejpozději v září letošního roku. Areál je podle generálního manažera společnosti Marcela Pacovského ve stavu, že potřebuje kompletní rekonstrukci, která si už v první fázi vyžádá kolem třiceti čtyřiceti milionů korun. „Je tam velká výrobní hala, kterou bychom chtěli postupně celou zaplnit," uvedl Marcel Pacovský s tím, že už při startu by zde mohlo najít práci patnáct až dvacet lidí. „Ve finále to bude až kolem sta pracovních míst, ale to je otázka několika let," doplnil.

Společnost Autometal zvolila areál v Letech především z důvodu, že je to blízko k základně firmy, která je v Zalužanech. „Navíc už máme zkušenosti s revitalizováním starých budov," dodal generální manažer.

Cihelnu v Letech dříve provozovala společnost Wienerberger – cihlářský průmysl. Ta také měla rekultivovat vytěžené pozemky. „Část pozemků už rekultivovala, skončila asi v listopadu, ale všechno ještě hotové není," zmínila starostka Letů Blanka Hlavínová. Podle manažera společnosti Marcela Pacovského se firma zavázala, že rekultivaci dokončí.

Vzkříšení areálu a zahájení provozu vnímá okolí pozitivně, a to především proto, že zde vzniknou pracovní místa. „Ve firmě v Zalužanech už pracuje, řekněme, deset dvanáct lidí z Mirovic. Další by mohli najít práci v rozšířené výrobě. Myslím, že firma má tady dobrý záměr a má to všechno dobře promyšlené a spočítané, a to je důležité," podotkl starosta Mirovic Zdeněk Bárta.

Cihelna přestala v Letech fungovat v srpnu 2008, kdy tak přišlo o práci pětatřicet lidí.

ANKETA: Co říkáte na vznik nových pracovních míst v Letech?

Josef Vaněček

starosta Myslína

Podle mého názoru případné pracovní nabídky uvítají především lidé z Mirovic. Pokud se jedná o obyvatele Myslína, tak si troufám tvrdit, že pro ty to tolik nebude. Ti, kteří v současné době pracují, nepředpokládám, že by měli zájem přejít sem. To ale nemění nic na tom, že vznik nových pracovních míst vnímám pozitivně.

Zdeněk Bárta

starosta Mirovic

Pro nás je to rozhodně skvělá zpráva. Je dobře, že v areálu bude zase něco fungovat a o to víc, že je to záměr, který by měl přinést spoustu nových pracovních míst, která budou od Mirovic kousek. Každopádně to vítám, je to přínos pro všechny z okolí.

Blanka Hlavínová

starostka Letů

Jsem za to moc ráda, od srpna 2008 je areál zavřený a letos se tady konečně začalo něco dít. Navíc je tu výhled nových pracovních míst, a to je pro místní výborná zpráva.