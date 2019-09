Písek - Dopravní omezení čeká na řidiče v Budějovické ulici, a to v úseku za kapličkou (u zadního vjezdu do areálu nemocnice). Začala tady výstavba nových autobusových zastávek MHD, kvůli které se bude v místě projíždět omezenou rychlostí zúženou vozovkou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Radek Ctibor

Podle informací Jaroslava Hrnečka z odboru dopravy MÚ Písek je od pondělí 9. září dočasně zrušena stávající zastávka MHD Za Kapličkou, a to až do doby ukončení výstavby nových zastávek, tedy zhruba do konce října. "Cestující mohou využívat zastávku MHD Budějovická," dodal Jaroslav Hrneček.