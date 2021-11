Ve středu 1. prosince rada města rozhodne, co s ledovým kluzištěm kolem Samsonovy kašny, které bylo součástí zrušeného adventního programu v Českých Budějovicích. Firma Art4Promotion, která kluziště do adventního městečka připravila, sdělila: „Vyšli jsme městu vstříc a jsme připraveni nést část nákladů, tak aby rada městě mohla ve středu provoz kluziště schválit.“

Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Jana Urbanová

První náměstek primátora Juraj Thoma, který má na starosti také kulturu, uvedl, že firma nabízí provoz na ledě jako o svátcích. „Zmizely by stánky a fungovalo by jen kluziště. Připravili nabídku, za jakých finančních a organizačních podmínek by mohlo kluziště být v provozu,“ vysvětlil. Lenka Střítecká za Art4Promotino dodává: "Přichystali jsem variantu s kluzištěm, osvětlením, hudbou a vánoční atmosférou."