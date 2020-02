Škody po pondělní (10. února) vichřici sčítají také v Klukách. Silný vítr tu po sobě zanechal od spadaných větví, převrácených nádob na odpad a podobně, především poničenou střešní krytinu na kapli v Klukách a zničenou zastávku v Probulově.

Vichrem napáchané škody v Klukách a okolí. | Foto: Jana Hrdinová

"Ve Březí padl strom a poškodil elektrické vedení. Celá vesnice Březí byla až do úterý odpoledne bez elektriky, ale pracovníci se snažili, co mohli. Jak zajistili dodávku elektriky, tak začali hned pracovat na navazující opravě, a tou byl přívod energie do naší vodárny. Voda začala téci do domácností v úterý večer," vysvětlila starostka Jana Hrdinová.