Masek se tu sešlo skoro osmdesát. Počasí jim tentokrát mimořádně přálo. Starostka Ivana Dolejšková při zahájení masopustu připomněla, že byly i ročníky, kdy byl takový mráz, že kapela vyklepávala kusy ledu z nástrojů, jindy zase promokli. Nikdy si tím ale nenechali zkazit náladu.



Jak bývá v Borovanech zvykem, ani letos nechybělo překvapení. Postarali se o ně členové milevského Maškarního sdružení. Společně s vodníky tu odhalili pamětní desku upadlým. Jsou jimi Karel Procházka, předseda Maškarního sdružení, a Václav Pavlečka, kteří v minulých letech nezapomenutelně pro pobavení ostatních upadli právě v Borovanech. Když prý jsou všude pomníky padlým, tak aby to těm upadlým nebylo líto. Karel Procházka to přijal s humorem sobě vlastním, nakonec ten, kdo se převtěluje o masopustech a dalších zvláštních příležitostech do role Švejka, by se těžko mračil. Všichni jen litovali, že Václav Pavlečka odhalení pomníku propásl.