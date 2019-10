V barvách republiky. Unikátní běžecký závod oslaví říjnové výročí

Vběhnout do druhé stovky naší země, a to doslova, to si dali za cíl organizátoři nového běžeckého projektu s názvem Sokolský běh republiky. Konat se bude každoročně na výročí založení Československa 28. října.

Sokolský běh republiky v Písku. | Foto: Archiv organizátorů

Přesně před sto lety, při příležitosti prvního výročí vzniku Československé republiky, připravili sokolové do té doby nevídanou sportovní akci. Krátce poté, co se s jejich zcela zásadním přispěním podařilo vybojovat hranice nového státu, se rozhodli připomenout si nejvýznamnější státní svátek způsobem, který umožňoval účast co největšího počtu sokolů a sokolek z měst i z venkova. Vznikl tak tzv. rozestavný běh 28. října. Dnes bychom ho patrně nejspíš mohli přirovnat ke štafetě s olympijskou pochodní, která se před každými hrami pořádá od roku 1936. Místo ohně ale běžci v říjnu 1919 nesli pouzdro s pozdravným poselstvím prezidentu Masarykovi. Na tratích měřících celkem více než 1700 km startujících v sedmi městech s cílem v Praze se vystřídalo přibližně 8500 běžců. Národní hrdost chtějí organizátoři podpořit i nyní nově vzniklým projektem. Ten se za podpory Sokola bude konat na několika místech. Již nyní je přihlášeno 12 závodů po České republice, mezi které se řadí i závod v Písku. Ten se bude konat v pondělí 28. října a bude startovat z Palackého sadů. Pro závodníky z řad Sokolů i široké veřejnosti budou připraveny dvě tratě – hlavní (5 km) a dětská (800 m). Registrace do závodu probíhá online na stránkách www.behrepubliky.cz, kdy každý přihlášený účastník obdrží startovní balíček. Další podrobnosti lze nalézt na stránkách odboru všestrannosti TJ Sokola Písek www.sokolpisek.cz. Martin Matura, TJ Sokol Písek

Autor: Redakce