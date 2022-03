„Do Písku jsem se vrátil po dlouhé době. Už ani přesně nevím, jak to bylo dlouho. Sedli jsme si s panem Nouskem a panem Gornickým a hledali mou roli nejen jako hráče v třetiligovém týmu mužů. Jsem navíc zapojený do trénování mládeže a ještě učím na škole. Je toho docela dost. Dělám, co mě baví a je příjemné se vracet na stadion, kde jsem vyrostl,“ vypráví Štěpán Koreš a vysvětluje, že jeho role v klubu není pouze hráčská.

Na hřišti se mu však daří a daří se také celému týmu, který je kombinací zkušenosti a dravého mládí. Třetí příčka po podzimní části soutěže je možná až nad očekávání. „Za dosavadní průběh sezony jsem velice rád. Když jsem přicházel, bál jsem se, že budu muset chodit kanálama, pokud budeme hrát o udržení. Byl jsem asi až moc přísný. Podařilo se však kádr doplnit, na úvod ligy jsme vyhráli a ověřili jsme si, že to může jít i s mladým týmem. Pracujeme jako celek. Když se daří týmu, vyskakují pak i jednotlivci,“ potvrzuje písecký odchovanec.

„Hraje se mi dobře. Zvládáme situace, které rozhodují o výsledku zápasů. Několikrát nás podržel gólman Honza Satrapa a my jsme pak naopak dokázali skórovat. Věřím, že v podobném duchu budeme pokračovat i v jarní části soutěže,“ pokračuje devítigólový střelec výčtem příčin, díky nimž atakují fotbalisté od Otavy čelo tabulky.

Chcete molo u Šarláku nebo lanovku pro děti v Semicích? Hlasujte

Štěpán Koreš může být považován za vůbec nejúspěšnějšího odchovance FC Písek. Důkazem je banner, který visí na chodbě před šatnami v Městském sportovním areálu. Vedle Jana Zušťáka je na něm zvěčněn právě tahoun současného týmu. „Když se koukám na tu fotografii, kde mám vlasy jako Pavel Nedvěd, říkám si, že už je to nějaký pátek. Ale samozřejmě je to příjemné, když mě klub takto ocení a vnímá. Vyrostl jsem tady, cením si toho a jsem rád, že mohu být třeba i vzorem pro mladé kluky, kteří vidí, že i z Písku se lze dostat někam výš. Moc bych si přál, abychom takové fotbalisty vychovávali,“ říká.

Vyrostl v Písku, ale v 18 letech se vydal za velkým fotbalem do juniorky Slavie Praha. Během 13 let prošel několika týmy. Na jaké mimo písecké angažmá vzpomíná nejraději? „Určitě vzpomínám na Slavii, která byla první. Měli jsme famózní půlrok, kdy jsme sice ekonomicky skoro zkrachovali, nedostávali jsme včas výplaty a bylo tam mnoho dalších negativních věcí, ale na hřišti se nám paradoxně hodně dařilo a měli jsme fantastickou kabinu. Bylo mi 21 let, začal jsem hrát, střílel jsem góly, nahrával a měl jsem našlápnuto, pak jsem se bohužel vážně zranil a už jsem na skvělý start nenavázal,“ popisuje Štěpán Koreš začátky svého působení v nejvyšší domácí soutěži.

Eden ale není jediným místem, na které má dobré vzpomínky: „Druhé vydařené angažmá bylo ve Zlíně. Byli tam hodně pozitivní lidé a mně se tam hrálo výborně. Po sezoně jsem přestoupil do pražské Dukly, abych byl blíže manželce a znovu se vážně zranil. Zranění přišlo bohužel vždy po skvělém půlroce.“

„Baví mě strkat se pod košem,“ říká sportovec Písecka Martin Svoboda

Třiatřicetiletý záložník se v dresu Sešívaných kdysi potkal i s Petrem Jandou. Jejich cesty se po dlouhé době opět sešly. „Ano, to je pravda. Teď jsme se sešli v Písku, kde trénujeme mladé kluky. Nemáme tolik zkušeností, tak to bude možná chvíli trvat, ale něco jsme rozjeli a já věřím, že veškeré možnosti a podmínky, které máme, využijeme. Byl bych rád, aby se děti začaly více hýbat. V Písku jsou pro to výborné podmínky.“

A jaké má Štěpán Koreš plány do budoucna? Usadí se s rodinou v Písku? „Pořídili jsme si v Písku byt, máme malého kluka, jsme tady spokojení a směřuje to k tomu, že v Písku zůstaneme. Záleží ale samozřejmě na podmínkách,“ přemýšlí.

Pokud Korešovi u Otavy zůstanou, může se stát, že fotbalová rodinná tradice bude pokračovat a ve žluto-modrých barvách se objeví další nositel stejného příjmení. „Byl bych rád, aby syn hrál fotbal. Nechci ho do toho tlačit, ale samozřejmě už jsme na hřišti byli. Asi tak třikrát týdně,“ prozrazuje na závěr s úsměvem oceněný sportovec.