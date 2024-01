Věřitelé JHMD schválili reorganizaci, úzkokolejku by mohly koupit obce

ČTK

Věřitelé zadlužené firmy Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), která je v úpadku, schválili její možnou reorganizaci. Investor, jímž by měla být firma good thing, chce o koupi úzkokolejných drah na jihu Čech a Vysočině jednat s obcemi. Reorganizační návrh počítá s tím, že by dráhu koupily obce. Část vozů by koupila firma Swietelsky Rail CZ. Vyplývá to z informací ze středeční schůze věřitelů u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Tento soud již dvakrát poslal firmu JHMD do konkurzu, pokaždé ale jeho rozhodnutí zrušil Vrchní soud v Praze.

V neděli 2. října 2022 v 17.06 hodin odjel z jindřichohradeckého nádraží úzkokolejky, jak všichni věří, dočasně poslední vlak, a to do Obrataně. Od pondělí Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) vlaky nahradí kvůli chybějícímu osvědčení autobusy. | Foto: Deník/Lenka Novotná