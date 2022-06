Rašínova ulice bude do konce roku zavřená

Písek – Od středy 22. června se chystá uzavírka Rašínovy ulice, která má trvat až do 21. prosince. Důvodem je plánovaná rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Práce budou podle informací mluvčí radnice Petry Měšťanové probíhat ve dvou etapách. „V první nebudou řidiči moci projet úsekem od křižovatky ulic Rašínova a 17. listopadu po křižovatku ulic Rašínova a Boženy Němcové,“ informovala s tím, že uzavírka v této části ulice potrvá do 3. října. Od 4. října se práce přesunou na úsek od křižovatky ulic Rašínova a Boženy Němcové po křižovatku Rašínovy ulice s Rokycanovou. Tato část bude uzavřena až do 21. prosince. „V celé Rašínově ulici se budou měnit nebo překládat stávající sítě v délce 340 metrů. Obnovy se dočká také komunikace, chodníky, zeleň i veřejné osvětlení,“ podotkla Petra Měšťanová. Stavbu bude provádět písecká společnost KDS – stavební, která vzešla z výběrového řízení.