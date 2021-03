Od pondělí uzavřené okresy přinesly řadu komplikací. Lidé musí zůstat tam, kde mají trvalé bydliště a přejíždět hranice okresu mohou pouze do zaměstnání nebo ve výjimečných případech. Některé rodiny dokonce nová opatření proti šíření koronaviru odřízla od svých blízkých.

Policejní kontroly na hranicích jihočeských okresů. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Paní Monika Veselá z Písku řeší problém, jak zaopatřit například babičky, které bydlí v jiném okrese nebo své rodiče z Vysočiny. Za nimi by musela absolvovat cestu přes čtyři okresy. "Představa, že cesta, která normálně trvá přibližně dvě hodiny může trvat klidně čtyři, je frustrující. Doufám, že vše bude v pořádku a nebudeme muset toto řešit. Ale je mi upřímně líto lidí, co musí denně při práci dojíždět mimo okres zaopatřit své blízké a vysvětlovat pořád dokola, kam a proč jedou. To si neumím představit," posteskla si paní Monika s tím, že pro její rodinu je současná doba těžká.