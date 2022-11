Křižovatka ulic Šobrova a O. Jeremiáše bude uzavřená.Zdroj: Město Písek

Charity vystaví fotografie v knihovně

Písek – V pátek 4. listopadu se v písecké městské knihovně uskuteční vernisáž putovní výstavy vítězných snímků 14. ročníku fotosoutěže Můj svět. Začátek je v 17 hodin. Vernisáž hudebně doprovodí pěvecký sbor Stříbrné větry. Jak uvedla za Charitu Písek Veronika Skálová, fotosoutěž Můj svět zachycuje neopakovatelné okamžiky a události v životě Charit České republiky. Soutěže se účastní zaměstnanci, dobrovolnícia klienti napříč republikou. Soutěží se v několika kategoriích, a to Portrét, Život kolem nás a Jak to vidím já. „Snímky, které nejvíce zaujmou porotu, jsou zařazeny do výstavy, která následně putuje po celé republice,“ dodala Veronika Skálová. V písecké knihovně bude výstava k vidění do 25. listopadu.

Kaplanka láká na obrazy

Protivín – Kaplanka chystá po delší době vernisáž k nové výstavě. Představí díla Pavla Horáka, který okouzlil jihočeské milovníky umění již na přelomu let 1998 – 1999 v městské galerii ve Vodňanech. Jak uvedla Jitka Velková, která se na vernisáži postará o úvodní slovo, výtvarník zobrazuje městská zákoutí i zdánlivě obyčejné věci. „Obrazy odráží nejen jeho kreslířskou dovednost, ale především fascinující fantazii,“ podotkla. Pavel Horák je rodák z Prahy, který v letech 1952 – 1967 působil ve Filmovém studiu Barrandov. Jako pomocný režisér spolupracoval se známými filmovými tvůrci M. Fričem, J. Polákem, V. Sísem, J. Němcem, J. Roháčem a M. Formanem.

„Výtvarné činnosti se plně věnuje od roku 1968, kdy opustil tehdejší Československo,“ poznamenala Jitka Velková s tím, že nejdříve žil v Nizozemí pod jménem Van Den Berg a na počátku 80. let 20. století našel uplatnění v německé televizi i filmu a usadil se v Mnichově. Od roku 1999 žije v blízkosti Pasova. V jihočeském regionu, kam ho táhnou vzpomínky na dětství, kdy jezdíval do Vodňan k tetě, vystavuje pravidelně. V roce 2016 vystavoval v minigalerii manželů Pelíškových ve Vodňanech, později ve vodňanském infocentru a v loňském roce v Panském domě v Bavorově. Výstavu prodejních obrazů v Kaplance zahájí vernisáž v pátek 4. listopadu v 16 hodin. Díla budou k vidění až do 23. prosince.

Naboural Fiat Punto a ujel

Písek – Policisté se obrací na případné svědky se žádostí o pomoc při prošetřování dopravní nehody, která se stala v Kollárově ulici v Písku. „V době mezi odpolednem dne 27. října do rána dne následujícího jel zatím nezjištěný řidič od Nového mostu směrem k Mírovému náměstí a narazil do levého boku zaparkovaného osobního automobilu značky Fiat Punto,“ popsala nehodu policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že za sebou nechal škodu a z místa ujel. „Máte-li k popisované dopravní nehodě jakékoli informace, kontaktujte písecké dopravní policisty na lince 974 235 254 či 158,“ dodala mluvčí.

Mirovičtí se mohou těšit na komedii

Mirovice – V sobotu 5. listopadu se v sále mirovického kulturního domě uskuteční divadelní představení. Od 19 hodin zde divadelní spolek Kruh Dobříš sehraje bláznivou komedii ze současnosti nazvanou Manželské zemětřesení. Jak uvedla za pořadatele knihovnice Lenka Vlková, v hlavní roli se představí místní lékařka Lenka Kroužecká. Autorkou komedie je Táňa Staffová. „Hlediště bude opět připraveno formou divadelní kavárny,“ podotkla Lenka Vlková s tím, že občerstvení s obsluhou ke stolům je zajištěno. Vstupné pro dospělé činí sto korun, děti to mají za polovinu.

Policie hledá svědky nehod

Písek – Policie žádá o pomoc případné svědky dopravních nehod při prošetřování jejich okolností. Obě bouračky se staly 27. října a od obou viníci odjeli. První byla během dopoledne. „V čase od sedmé do deváté hodiny kdosi poškodil na parkovišti před budovou hlavního vjezdu do písecké nemocnice zaparkovaný automobil značky Toyota v červené barvě,“ popsala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že za sebou viník nechal poškozenou pravou přední část vozu a ujel.

V písecké nemocnici nově vyšetřují také opičí neštovice

Ve stejný den krátce před půl jednou odpoledne jel zatím nezjištěný řidič ve vozidle Škoda Octavia v zelené barvě po silnici I/19 od Tábora na Písek. „Na volném úseku za kamenolomem u Písku projel pravotočivou zatáčku, dostal smyk a vjel do protisměru,“ uvedla mluvčí a doplnila, že v tu dobu v protisměru projížděl řidič s vozidlem Fiat a došlo k bočnímu střetu mezi automobily. Řidič škodovky z místa ujel a nic neřešil. „Obracíme se na případné svědky popisovaných dopravních nehod, aby kontaktovali písecké dopravní policisty na lince 974 235 254 či 158,“ dodala Čuřínová Ingrišová.

V Podčáře bude koncert

Písek – Divadlo Pod čarou chystá na páteční večer (4. listopadu) koncert kapel Poletíme? a Jakofakt?. Začátek je ve 20 h.