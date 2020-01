Komenského ulice je neprůjezdná od Prokopovy ulice kolem pošty dál. Řidiči se do ní nedostanou už ani ze Žižkovy ulice. Z té je nově vybudovaný také vjezd do dvora naproti poště, který slouží jak parkoviště. Práce v Komenského ulici budou pokračovat dál až ke křižovatce s Chelčického ulicí. Chodníky po obou stranách komunikace budou zachovány bez omezení.

Vjezd na stávající parkoviště u restaurace Otava v Komenského ulici bude umožněn pro dopravní obsluhu s výjezdem do ulice Nerudova – Havlíčkovo náměstí – Ningrova – Alšovo náměstí – Chelčického.

V květnu se bude v úseku od budovy městské policie kolem Nerudovy ulice až k Žižkově ulici dělat plynovodní potrubí (investiční akce E.ON). "V červnu předpokládáme zahájení uvádění povrchů do původního stavu, a to od Prokopovy ulice směrem k ulici Chelčického. Ulice Komenského se bude postupně otevírat tak, jak budou kamenné dlažby uvedeny do původního stavu," doplnil Tomáš Slavík ze společnosti SYSTHERM, která práce provádí.