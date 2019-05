V těchto dnech finišují práce v Nádražní ulici v úseku mezi ulicemi Sadová a Zeyerova. Během středy 15. května by měla být tato část hotová včetně nového asfaltu a následně zprůjezdněna. Od čtvrtka se práce posunou o kus dál, a sice od křižovatky ulic Nádražní – Zeyerova směrem k centru. Uzavřená bude část Nádražní ulice až k domu čp. 1936.

Řidiči však neprojedou ani křižovatkou Nádražní – Zeyerova, tedy ne všemi směry. „Křižovatka bude kyvadlově průjezdná ve směru od autobusového nádraží k nemocnici a opačně,“ uvedla mluvčí radnice Irena Malotová s tím, že jakmile to bude technicky možné, bude celá křižovatka znovu otevřena.

To by mělo být ještě do prázdnin. „Stavební prácev křižovatce by měly v závislosti na klimatických podmínkách trvat přibližně do druhé poloviny června, kdy bude obnoven provoz v Zeyerově ulici,“ informoval Tomáš Květoň z odboru dopravy MÚ Písek. Doplnil, že poté bude uzavřena už jen Nádražní ulice směrem do centra.

Dopravní omezení se dotkne také MHD.

Důvodem uzavírky Nádražní ulice je výměna parovodu za horkovod, který provádí Teplárna Písek.