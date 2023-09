Už více než dva týdny se rekonstruuje Budějovická ulice, a to v úseku od kruhového objezdu ke křižovatce s Harantovou a Purkyňovou ulicí. Omezení se dotýká řidičů i cestujících MHD. V ulici se frézuje a opravuje povrch vozovky, mění se armatury ve vozovce, vyrovnávají uvolněné obruby, pokládá nová živice a opravují podkladní vrstvy silnice. Práce, které jsou rozděleny do tří etap, mají být hotové nejpozději do 27. října. „Ulice bude v závislosti na postupu prací uzavřena buď v obou směrech, nebo bude průjezdná v jednom směru," uvedla po zahájení akce mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. Dopravní omezení mají vliv i na MHD a linkovou dopravu.

Na rekonstrukci Budějovické by měla navázat oprava Purkyňovy ulice. Pracovat se bude v úseku od křižovatky U Lva, tedy s Budějovickou ulicí, až po Husovo náměstí včetně Sovovy a Zeyerovy ulice. Rada města schválila na svém zářijovém jednání dodavatele stavby, kterým bude firma Strabag. Práce vyjdou na necelé tři miliony bez DPH. Bude se dělat především úprava povrchů, jak uvedl místostarosta města Josef Soumar. „V součinnosti s tím se začne také pracovat na přípravě revitalizace Husova náměstí a parku, aby se do stejných částí pak nemuselo zasahovat znovu," poznamenal místostarosta. Město by mělo předávat staveniště 23. října s tím, že do 10. listopadu má být hotovo.

Mezi nové občánky Písku slavnostně přivítali dvacet dětí. Podívejte se

Začátkem týdne byla zahájena také oprava komunikace v ulici Otakara Jeremiáše na Logrech. „Kromě nového povrchu vozovky se dělá také nové vodorovné dopravní značení, které zde bylo v některých místech nepřehledné," uvedl místostarosta Josef Soumar s tím, že tu vznikne i nová čekárna na zastávce.

Také na Lograch mají dopravní omezení vliv i na městskou hromadnou dopravu. V první etapě se uzavírka dotkne úseku od křižovatky s ulicí Na Trubách po výjezd k okružní křižovatce s Táborskou ulicí. Ve druhé etapě bude ulice uzavřena od křižovatky s ulicí Na Trubách po vjezd k provozovně Best Drive. Neprůjezdný bude i úsek k okružní křižovatce s Táborskou ulicí. Práce by měly trvat do 20. října.

V pondělí začne oprava ulice Otakara Jeremiáše. Neprojedou auta ani MHD

Od začátku září neprojedou řidiči ani Gregorovou ulicí. Její spodní část od zpomalovacího pruhu u domu čp. 2600 po křižovatku s ulicemi Švantlova a Putimská je zcela uzavřena. Důvodem je kompletní výměna povrchu, který už dlouho nebyl komfortní ani pro řidiče, ani pro pěší. V ulici mimo jiné upravují šířkové uspořádání komunikace, konstrukci dopravního prostoru, sjezdy a parkovací stání. Jak doplnila mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, řeší se tu také odvodnění zpevněných ploch a opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Chodníky mají zůstat v místech, kde jsou. Přibýt by měl pruh pro cyklisty. Práce vyjdou na 4,1 milionu korun bez daně. Hotovo má být nejpozději do konce listopadu.

Do konce listopadu je plánovaná také rekonstrukce Strakonické ulice, kde se pracuje na inženýrských sítích. V souvislosti s výměnou vodovodu a vodovodních přípojek je třeba od tohoto týdne počítat s omezením také v Otavské ulici, a to v úseku mezi Jiráskovým nábřežím a ulicí Na Houpačkách. Po skončení prací je v plánu celková rekonstrukce povrchu vozovky. Práce vyjdou na 4,8 milionu korun. Hotovo má být též do konce listopadu.