Ženě ukradl kartu i peníze

Protivín – Protivínští policisté prošetřují okolnosti krádeže platební karty a hotovosti v místním zdravotnickém zařízení. Policisté v pondělí 14. března přijali oznámení od okradené ženy. „Pachatel odcizil platební kartu i finanční hotovost ze šatní skříně a poté měl třikrát platit v místní prodejně,“ uvedla písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Dodala, že škoda dosahuje ke dvěma tisícům korunám.

Mladá řidička „ zabloubila“ na víceproudé silnici do protisměru

Ze sklepa někdo odvezl kolo

Písek – Písečtí policisté i kriminalistický technik vyjížděli ve středu 16. března do domu v ulici Za Gymnáziem v Písku. „Zatím nezjištěný pachatel zde škodil ve společných sklepních prostorech,“ uvedla písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že v době od 12. března vnikl do bytového domu a ke sklepním kójím, kde z jedné odcizil pánské jízdní kolo. Kriminalistický technik na místě zajistil stopy a policisté okolnosti případu dále prošetřují.

Orlická malotřídka chystá zápis

Orlík nad Vltavou – Základní škola v Orlíku nad Vltavou plánuje zápis do první třídy na úterý 12. dubna. Začne od 12.30 hodin v prostorách první třídy. Malotřídní školu, která nabízí rodinné prostředí, v současné době navštěvuje 17 dětí. Jsou mezi nimi čtyři prvňáčci, dva druháčci, pět třeťáků, čtyři čtvrťáci a dva páťáci. Děti jsou vedeny k tomu, aby vzájemně spolupracovaly, pomáhaly si a podporovaly se. Škola často využívá výuky venku, k čemuž má vyhrazenou také venkovní učebnu.

U Líšnice přistával vrtulník. Srazil se tady osobák s nákladním vozem

České děti se mají v knihovně věnovat dětem z Ukrajiny

Písek – Městská knihovna Písek hledá dobrovolníky z řad žáků a studentů ve věku od 10 do 18 let pro nově vznikající klub Kids for Kids. „Jde o aktivitu, kdy budou české děti věnovat svůj čas dětem z Ukrajiny,“ nastínila za knihovnu Štěpánka Činátlová. Klub by se konal vždy v pondělí a ve středu od 16 do 18 hodin v dětském oddělení knihovny. Informační schůzka se uskuteční v pondělí 21. března v 16 hodin.

Zlata Měchurová bude besedovat v Protivíně

Protivín – V pořadí už 56. setkání chystá Protivínský vlastivědný klub na čtvrtek 24. března. Besedovat se tentokrát bude na téma Historické domy a osobnosti Písku, a to se Zlatou Měchurovou, autorkou několika knih. Setkání se koná v budově Evangelické církve metodistické v Mírové ulici od 17 hodin.

„Asi jsem se dobře vyspala,“ říká Tereza Pokorná o svých střeleckých explozích

Pro začínající podnikatele Písek připravil kurz

Písek – Město ve spolupráci s projektem Podnikni to! spouští již podruhé bezplatný kurz pro své občany. Je určen těm, kteří mají v hlavě podnikatelský nápad, ale neví, jak ho zrealizovat, podnikatelům, kteří hledají novou inspiraci a jistotu při zavádění nových produktů, nebo zájemcům, které podnikání láká, ale konkrétní nápad ještě hledají. „Pět setkání v pěti týdnech zájemce naučí, jak systematicky krok po kroku hledat a najít funkční nápad, otestovat jej, ověřit jeho potenciál a nastartovat finančně udržitelný projekt,“ řekl Jan Roučka, projektový manažer organizační složky Smart Písek. Doplnil, že první workshop se koná 24. března od 17.30 hodin v městské knihovně. Kurz povede zkušený podnikatel z Písku – spolumajitel a spoluzakladatel Littleshoes Martin Borl. Zájemci se můžou přihlásit na webu podniknito.cz nebo na e-mailu platenikova@podniknito.cz.