Pomůže dotace? „V této chvíli probíhá evropský projekt REACT-EU, který se může uplatnit i na stavby dokončené v tomto roce. Umožnilo by nám to čerpat dotace ve výši 65 milionů korun,“ přiblížil hejtman Martin Kuba (ODS).

„Chtěli bychom to do poloviny května doprojektovat, přes léto vysoutěžit a v září nebo říjnu chceme reálně začít s pracemi,“ přiblížil ředitel krumlovské nemocnice Vojtěch Remeň. „Přes léto budeme rekonstruovat operační sály na chirurgii, zhruba od začátku července do poloviny srpna, tam se bude měnit hlavně vzduchotechnika a podlahy.“

Po téměř 104 milionech korun z celkových 185 milionů, které kraj poslal do krumlovské nemocnice v roce 2018 na dva zbrusu nové pavilony, a 61 milionech z celkových 65 milionů korun, jimiž přispěl na úplnou rekonstrukci budovy s Oddělením následné péče, na přestavbu interny pošle postupně, v dalších třech letech, dalších 80 milionů, což schválili krajští zastupitelé na svém dubnovém zasedání. Celkem by obnova pavilonu měla vyjít na 100 milionů.

Velkou výhodu má krumlovské nemocnice v podobě prázdného pavilonu bývalé gynekologie, porodnice a dětského oddělení, který loni využívali zdravotničtí záchranáři, jejichž stanice ve vrátnici nemocnice také prošla přestavbou, a do kterého budou během rekonstrukce přesunuti pacienti z interny.

Proměnou projde i patologie, včetně chladící komory

V budově z konce 80. let minulého století sídlí také písecká patologie, která už dispozičně neodpovídá požadavkům moderní laboratoře. Na oddělení, které obstarává celý severozápad Jihočeského kraje, tj. i Strakonicko a Prachaticko, kde patologii nemají, mají zastaralou chladící komoru pro zemřelé, kterou by měl nahradit moderní boxový komplet. Jsou tam i nevyhovující podlahy a stěny laboratoří tvořené obklady se spárami, jež neumožňují podle epidemiologického šetření požadovanou úroveň dekontaminace

Kompletní rekonstrukce patologie vyjde na 46,8 mil. Kč vč. DPH, nemocnice dá z vlastních zdrojů 17 mil., kraj 10 mil. v roce 2021 a 20 mil. o rok později.