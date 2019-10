Helenu Pohořálkovou z Milevska si získal Karel Gott za fanynku už v jejích dvanácti letech.

Karel Gott. | Foto: Archiv Ondřeje Untermüllera

"Bylo to asi v roce 1975, kdy mě rodiče poprvé vzali na Letní mírové slavnosti, které se pravidelně konaly v parku na Orlíku. Zvali se tam vládní představitelé, byla tam pouť, stánky s občerstvením a vždy nějaký koncert. A já tam hned napoprvé byla na koncertě Karla Gotta. Zpíval tam tenkrát novinku Přijela pouť a strašně moc se mi to líbilo. Od té doby ho miluji, kupuji si všechny desky a cédéčka, co vyjdou," svěřila se Helena Pohořálková. Dodala, že jí učaroval nejen krásným hlasem, ale také příjemným vystupováním a kontaktem s publikem.