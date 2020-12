„Je to naprostý nesmysl. Nikdo nechce provozovat restauraci na padesát procent kapacity a ještě k tomu zavřít ve 20 hodin. Kompenzace od vlády není žádná a už není z čeho brát,“ konstatuje provozovatel restaurace Ostrov v Písku Michal Polodna.

Aktuální nařízení vnímá jako hození klacku pod nohy. „Vláda a spol asi zkouší, co všechno ještě my a naši zaměstnanci vydržíme. Jsme ale jenom lidé, kteří mají rodiny a chceme je uživit. Což moc nejde, když nám neustále hází klacky pod nohy,“ dodal Michal Polodna.

Snad ještě hůř než restaurace jsou na tom bary a podniky zaměřené na večerní otevírací dobu. Divadlo Pod čarou v Písku nechává nyní otevřeno od 15 do 20 hodin, což pro něj ale není ani trochu výhodné. „Musíme vytápět budovu, abychom měli otevřeno pět hodin, kdy navíc návštěvnost není kdovíjaká,“ podotkla provozní Jana Kuntová.

V posledních pár dnech, kdy mohlo být otevřeno aspoň do 22 hodin, byla Podčára zaplněná. „Ne že by bylo narváno, ale bylo příjemně plno. Bylo to fajn zase vidět naše pravidelné zákazníky. I oni byli nadšení. Pro mnohé to totiž není zdaleka jen o pivu, ale hlavně o setkání,“ míní provozní.

Omezení kapacity Podčáru netrápí, protože prostor je dost velký. Běžná kapacita na sezení je 310 lidí, nyní je omezená na 80. Dřívější zavírací doba je větší problém. „Lidé jsou v práci a dřív přijít nemohou. Vzhledem k tomu, že nevaříme, je to dost těžké. Nejsou to podle mě férová nařízení. Když se podíváme na fronty v Kauflandu či jinde, to je daleko horší,“ dodala Jana Kuntová.

Podčáře pomáhá přežít i pomoc jejích příznivců, kteří přispívají na transparentní účet. Před Vánoci také pořádá benefiční online koncerty, ze kterých jde část výtěžku divadlu a část vybranému charitativnímu projektu.

AKTUÁLNĚ: Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová doplnila, že krizové opatření vlády se vztahuje na veškeré provozovny stravovacích služeb, tedy včetně stánkového prodeje. "Provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť se omezuje tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně čtyři metry, umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat alkoholické nápoje a zakazují se stoly a místa k sezení," vyjmenovala.