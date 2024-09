Interní auditor/ka Druh práce: zajišťování přezkoumávání hospodaření obce a organizací zřízených obcí Náplň práce: zpracování návrhu ročního a střednědobého plánu auditorské a kontrolní činnosti kontrola vynakládání veřejných prostředků kontrola dodržování právních předpisů, přijatých opatření a stanovených postupů zpracování auditní zprávy a projednávání výsledků auditu koordinace předcházení nebo zmírnění rizik, navrhování opatření zpracování agendy ochrany oznamovatelů Místo výkonu práce: Písek Doba výkonu práce: doba určitá, předpokládaná doba pracovního poměru do 31.12.2026 Předpokládaný nástup: 01.12.2024 nebo dle dohody Platové podmínky: platová třída 11 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – příloha č. 1 (plat se stanoví podle délky započitatelné praxe + příplatky + odměny) Bonusy: příspěvky ze sociálního fondu (příspěvek na penzijní připojištění, rekreaci, stravenky) Předpoklady podle §4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, v platném znění: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. Požadavky: - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu – vše ekonomického zaměření - znalost práce s PC - řidičský průkaz minimálně skupiny B, aktivní řidič - schopnost samostatné práce a řešení problémů - komunikační dovednosti - praxe ve veřejné správě na uvedeném úseku výhodou Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu: Městský úřad Písek, kancelář úřadu, Mgr. Renáta Švárová, Velké náměstí 114, 397 19 Písek nebo odevzdejte na podatelně MÚ Písek nejpozději do 20.09.2024. Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MÚ. Obálku s přihláškou označte „Výběrové řízení – audit“. 25 280 Kč

Detail nabízené práce