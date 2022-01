Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

9. 1. Václav Moravec, Křenovice 76 let

10. 1. František Všetečka, Varvažov 61 let

10. 1. Vlasta Chvátalová, Písek 99 let

12. 1. Václav Matzner, Písek 60 let

13. 1. Růžena Kostelecká, Písek 84 let

13. 1. Jaroslava Balounová, Písek 96 let

14. 1. Věra Pelikánová, Písek 94 let

16. 1. Marie Ševčíková, Krašovice 75 let

12. 1. Jaroslava Hasalová, Písek 72 let

Kontaktní místo Mirovice Hybrantová – PS Habich:

15. 1. Robert Sybal, Smetanova Lhota 50 let

Pohřební služba Ave Fenix, Písek:

10. 1. Ing. Josef Hlávka, Písek 92 let

10. 1. Jan Červenka, Most 84 let

15. 1. Jarmila Kolínská, Písek 90 let

Pohřební služba Milevsko:

9. 1. Josef Pich, Sepekov 73 let