Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

2. 6. Marie Koudelková, Rakov, 92 let

2. 6. Anna Němečková, Paseky, 97 let

2. 6. Jindřich Hospaska, Varvažov, 89 let

3. 6. Petr Dusil, J. Malého, Písek, 58 let

4. 6. Jaroslav Novák, Milevsko, 82 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

1. 6. Jiří Linhart , Písek, 86 let

2. 6. Růžena Lejčarová, Údraž, 95 et

5. 6. Jana Chourová, Písek, 71 let

6. 6. Marie Novotná, Písek, 79 let

6. 6. Bedřich Kreuzer, Písek, 90 let

8. 6. Květuše Brčáková, Písek, 66 let



Pohřební služba Milevsko:

4. 6. Marie Klímová, Držkrajov, 74 let

4. 6. Zdeňka Kubíčková, rodačka ze Sepekova, 55 let

4. 6. Milada Kolářová, Milevsko, 78 let

8. 6. Marie Hejhalová, Chlumek, 95 let