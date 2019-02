Písecko - Za poslední týden na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

3. 6 Jaroslav Havlák, Praha, 84 let

5. 6. Marie Hubáčková, Oslov, 89 let.

5. 6. Milada Švancarová, Praha, 88 let

5. 6. Jaroslav Růžička, Paseky, 90 let

5. 6. Josef Jiruš, Horní Záhoří, 89 let

6. 6. Josef Kozma, Protivín, 74 let

7. 6. Eva Zemanová – Na Ryšavce, Písek, 73 let

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

2. 6. Marie Svatková, Písek, Tř. Přátelství, 97 let

3. 6. Marie Boučková, Písek, Mírové nám., 82 let

4. 6. Marie Jáchymová, Písek, Alšova ul., 82 let

4. 6. Zdeňka Schánilcová, Písek, Jeronýmova ul., 57 let

7. 6. Václav Krejčí, Protivín⋌ 82 let

Pohřební služba Městské služby Písek:

Stanislav Bejček, Kladno, Italská ulice, 70 let

Pohřební služba Milevsko:

7.6. Vladimír Kostínek, Sepekov, 62 let