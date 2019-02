Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

1.6. František Lučan, Dr. M. Horákové, Písek, 76 let



Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

27.5. Zdeňka Supová, Přátelství, Písek, 54 let

27.5. Jaroslav Lexa, Volary, 66 let

29.5. Ludmila Kotounová, Raisova, Písek, 89 let

31.5. Josef Masař, Uherský Brod, 86 let

1.6. Josef Flejberk, Brloh, 34 let

2.6. Marie Vorlová, Ražice, 79 let

2.6. Eva Lohnická, Podolí I, 44 let



Kontaktní místo Mirovice – Hybrantová Eva, PS J. Habich:

28.5. Helena Chadimová, Olomouc, 34 let



Pohřební služba M. Polívková a J. Felbáb, Milevsko:

30.5. Věra Dlouhá, Milevsko, 86 let

30.5. Ludmila Psohlavcová, Bernartice, 87 let

30.5. Jiří Hrůza, Rakov, 85 let