Písecko - Za poslední týden zemřeli:

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

28.3. Petr Zborník, Písek, Nádražní, 67 let

29.3. Věra Hulešová, Písek, Jablonského, 68 let

31.3. Marie Šťastná, Písek, Jiráskovo nábř., 80 let



Pohřební služba Jiří Habich, Písek :

26.3. Vlasta Janurová, Písek, 95 let

27.3. Jiří Kieweg, Protivín, 68 let

29.3. Alžběta Pavlová, Písek, 93 let

29.3. Antonín Koudelka, Obora u Cerhonic, 70 let

29.3. Libuše Nýdlová, Mirovice, 81 let

31.3. Karel Dolejší, Písek, 70 let

31.3. Jiří Trča, Písek, 88 let



Pohřební služba M. Polívková a J. Felbáb, Milevsko :

27.3. Zdenka Jelínková, Chlum, 76 let

28.3. Bohuslava Marešová, Milevsko, 74 let

30.3. František Fara, Hodušín, 74 let

2.4. Věra Lívancová, Kostelec nad Vltavou, 83 let