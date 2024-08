Konzultant IS Helios Hledáme do naší společnosti BONUM-REPRO s.r.o. kolegu/kyni na pozici Konzultant Helios. PP na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Pracovní doba: od 8 hod do 17 hod Požadavky na zaměstnance: znalost práce s PC: MS Office, Internet, e-mail -samostatnost, zodpovědnost, flexibilita -ochota na sobě pracovat a rozvíjet své odborné znalosti -řidičský průkaz sk. B. Vhodné i pro absolventy. Stravenky, provize (při plnění klasických standardů a norem firmy) První kontakt: Koc Milan, e-mail: koc@bonum-repro.cz 25 000 Kč

