Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

7.12. Viktor Kozar, Vodňany, 38 let

9. 12. Olga Mudrová, Písek, 84 let

13.12. Jaroslav Mansfeld, Protivín, 81 let

14.12. Zdeňka Kubišová, Písek, 69 let

15.12. Jaroslav Němec, Oldřichov, 57 let

16.12. Václav Pěkný, Protivín, 72 let

16.12. Marie Košťálová, Písek,69 let

16.12. Marie Kolářová, Nové Kestřany, 67 let.

16.12. Jaroslav Valdman, Písek,77 let

17.12. Miroslav Vejmělek, Písek, 82 let

18.12. Rudolf Toman, Borečnice,64 let

19.12. Jana Petříková, Týn nad Vltavou,82 let

19.12. Josef Chytil, Protivín,83 let