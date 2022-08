Kdo zemřel na Písecku v uplynulém týdnu:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

11. 8. Ludmila Svobodová, Písek 77 let

12. 8. Marie Štěpánová, Praha 61 let

11. 8. Jiří Černý, Písek 75 let

9. 8. Josef Koptík, Tálín 86 let

10. 8. Ing. Václav Makrlík, Nová Ves u Protivína 79 let