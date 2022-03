Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

7. 3. Helena Bačkorová, Mirotice 88 let

8. 3. Marie Profantová, Těšínov 81 let

8. 3. Antonín Velinský, Písek 98 let

10. 3. František Trča, Písek 89 let

11. 3. Josef Jiřík, Albrechtice nad Vltavou 76 let

11. 3. Jan Chvosta, Dobev 72 let

13. 3. Marie Říhová, Písek 87 let

Kontaktní místo Mirovice Hybrantová – PS Habich:

10. 3. Josef Peterka, Zalužany 89 let

Pohřební služba Milevsko:

10. 3. Františka Masná, Milevsko 100 let

10. 3. Martin Komárek, Osek 45 let

15. 3. Marie Štochlová, Zahrádka nedožitých 91 let