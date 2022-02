Kdo zemřel na Písecku v uplynulém týdnu:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

23. 1. Alena Drábová, Písek 92 let

25. 1. Karel Meškán, Písek 73 let

22. 1. Miroslava Trnková, Vejprty 49 let

24. 1. Marie Posnerová, Písek 72 let

27. 1. JUDr. Jaroslav Staněk, Praha 73 let

25. 1. Růžena Pirná, Písek 82 let

25. 1. Jaroslav Dráb, Písek 69 let

27. 1. Marie Lebedová, Varvažov 68 let

27. 1. Kristýna Matějčková, Skály 21 let

27. 1. Pavla Souchová, Písek 84 let

30. 1. Stanislav Procházka, Písek 86 let

29. 1. Jiřina Staňková, Oslov 68 let

28. 1. Vasil Surduk, Písek 72 let