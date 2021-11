Kdo zemřel na Písecku v uplynulém týdnu:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

8. 11. Petr Císařovský, Albrechtice nad Vltavou 39 let

8. 11. Vasyl Kozlov, Protivín 42 let

10. 11. Marie Hodboďová, Nová Vráž 90 let

11. 11. Jarmila Vízecká, Písek 92 let

11. 11. Bronislava Almerová, Písek 60 let

12. 11. Jana Štulíková, Písek 74 let

11. 11. Vladimír Mareš, Křešice 66 let

13. 11. Jan Hrach, Varvažov 75 let

15. 11. Božena Kajtmanová, Bavorov 95 let

15. 11. Petr Herbich, Písek 77 let

Pohřební služba Foitová – Vrba:

8. 11. Marie Kolářová, Slabčice 93 let

8. 11. Ing. Václav Štědronský, Nová Vráž 79 let

9. 11. Věra Nováková, Písek 77 let

9. 11. Věra Šímová, Písek 95 let

10. 11. Karel Takáč, Písek 64 let

11. 11. Jiří Bolek, Písek 86 let

12. 11. Stanislav Říha, Chřešťovice 73 let

12. 11. Václav Vlnatý, Horní Záhoří 81 let

Pohřební služba Městské služby Písek:

8. 11. Marie Flašková, Písek 91 let

8. 11. Blahoslav Cmunt, Písek 91 let

9. 11. Josef Turek, Stará Dobev 84 let

Pohřební služba Milevsko:

8. 11. Ladislav Krejčí, Hrazany 50 let

9. 11. Růžena Matoušková, Božetic 83 let

11. 11. Ing. Zdeněk Souhrada, Srlín 62 let

12. 11. Ladislav Sobotka, Zběšičky 91 let

12. 11. Růžena Jelínková, Milevsko nedožitých 96 let

13. 11. Anděla Brábníková, Zhoř nedožitých 94 let