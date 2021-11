Kdo zemřel na Písecku v uplynulém týdnu:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

1. 11. Václav Janda, Borečnice 70 let

1. 11. Jaroslav Horálek, Písek 78 let

5. 11. Jaroslav Mošovský, Písek 74 let

5. 11. Jitka Průšová, Písek 86 let

Kontaktní místo Mirovice Hybrantová – PS Habich:

2. 11. Stanislav Pelikán, Zalužany 74 let

Pohřební služba Foitová – Vrba:

1. 11. Marie Bartošová, Písek 87 let

Pohřební služba Městské služby Písek:

2. 11. Václav Kopřiva, Louka 77 let

Pohřební služba Milevsko:

5. 11. JUDr. Mgr. Jana Čunátová, Milevsko nedožitých 58 let

6. 11. Blažena Hubalová, Křenovice nedožitých 78 let

8. 11. Antonín Fuka, Sepekov 85 let