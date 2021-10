1. 10. Jindřich Hejhal, Chlumek nedožitých 73 let

1. 10. Vlasta Feyfarová, Milevsko 90 let

30. 9. Milada Blažková, Borovany 82 let

30. 9. Marie Rajdlová, Květov nedožitých 70 let

27. 9. Jaroslav Dvořák, Vladyčín 86 let

24. 9. Ludmila Bolardtová, Písek nedožitých 72 let

27. 9. Marie Měsíčková, Kyjov 92 let

26. 9. Jiří Hrdlička, Písek 57 let

30. 9. Karel Špalda, Boješice 101 let

3. 10. Vlasta Habichová, České Budějovice 87 let

3. 10. Dagmar Mikotová, Milevsko 77 let

3. 10. Dušan Brabec, Písek 84 let

2. 10. Josef Kunt, Slabčice 91 let

3. 10. Marie Bílková, Kluky 96 let

2. 10. Marie Benešová, Praha 97 let

30. 9. Ludmila Pešková, Plzeň 79 let

29. 9. Antonín Tunega, Písek 84 let

29. 9. Jaroslav Kůrka, Nový Dvůr 74 let

27. 9. Petr Zoubek, Písek 69 let

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.