Kdo zemřel na Písecku v uplynulém týdnu:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

23. 9. Miroslav Pátecký, Dolní Nerestce 77 let

22. 9. Eduard Tuček, Tálín 90 let

22. 9. František Joza, Písek 57 let

25. 9. Ladislav Čabrádek, Písek 77 let

25. 9. Lubor Muzika, Písek 80 let

26. 9. Josef Tlapa, Smrkovice 78 let

27. 9. Danuše Hřebíčková, Malé Nepodřice 88 let

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

16. 9. Lukáš Varhan, Svatonice 41 let

20. 9. Petr Daňa, Malčice 70 let

21. 9. Hana Šimonovská, Příbram 61 let

25. 9. Jana Bačková, Protivín 80 let

Pohřební služba Milevsko:

23. 9. Jana Dolejší, Kostelec nad Vltavou 82 let