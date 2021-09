16. 9. Miloslav Baštýř, Milevsko 60 let

14. 9. Karel Bareš, Božetice 86 let

14. 9. Helena Staňková, Písek 79 let

13. 9. Ludmila Hanzlová, Písek 93 let

24. 8. Mgr. Věra Kubišová, Písek 71 let

19. 9. Ladislav Vaněk, Milenovice 72 let

18. 9. Marie Klímová, Vrábsko 92 let

16. 9. Marie Tomášková, Písek 81 let

17. 9. Jaroslava Štýbnarová, Písek 67 let

15. 9. Milan Suchánek, Boudy 73 let

13. 9. Ladislav Filař, Semice 64 let

13. 9. Kateřina Máchalová, Praha 82 let

9. 9. Milan Přibyl, Obora u Cerhonic 62 let

13. 9. Stanislav Kučera, Protivín 89 let

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.