13. 9. Marie Mikešová, Milevsko, rodačka z Jestřebic 84 let

11. 9. Ladislav Novák, Květuš 67 let

9. 9. Ladislav Horek, Zálší 56 let

11. 9. Ladislav Sekanina, Písek 71 let

6. 9. Helmut Kurt Wöss, Julbach 77 let

7. 9. Ing. Jaroslav Hubka, Písek 92 let

9. 9. Josef Košťál, Jehnědno 75 let

6. 9. Roman Žák, Slabčice 55 let

4. 9. Antonín Doležal, Písek 77 let

9. 9. Jarmila Papoušková, Mirovice 93 let

6. 9. Jiřina Paulová, Praha 86 let

7. 9. Věra Slavíková, Putim 81 let

7. 9. Marie Šnembergerová, Písek 91 let

7. 9. Zoltán Danyi, Písek 76 let

7. 9. Jana Marková, Protivín 89 let

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.