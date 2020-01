Na Písecku zemřeli:

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Marie Michaleová

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

5. 1. Adolf Dubský, Písek 75 let

7. 1. Ing. Hubert Stejskal, Písek 77 let

9. 1. Anna Drábová, Písek 80 let

9. 1. Ján Lazarov, Písek 57 let

9. 1. Jaroslava Černá, Praha 66 let

10. 1. Ladislav Sedláček, Písek 90 let

11. 1. František Pták, Mirovice 70 let