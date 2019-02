Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

14. 2. Blažena Mašková, Písecká Smoleč - 88 let

18. 2. Miroslav Wohlgemuth, Písek - 93 let

18. 2. František Kotrba, Hrejkovice - 64 let

21. 2. Marie Lorencová, Písek - 94 let

24. 2. Růžena Grabmüllerová, Písek - 85 let



Kontaktní místo Mirovice Hybrantová – PS Habich:

19. 2. Karel Krejza, Mirovice - 65 let

24. 2. Zdeněk Koudela, Mirovice - 76 let

24. 2. Josef Kálal, Šerkov - 74 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

25. 2. Božena Lamačová, Písek - 93 let

25. 2. Jana Metličková, Písek - 87 let

23. 2. Eliška Hanzlíková, Písek - 67 let

25. 2. Marie Žáková, Slabčice - 72 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

20. 2. Miroslav Syrovátka, Podolí I - nedožitých 68 let

22. 2. Stanislav Pokorný, Písek - nedožitých 85 let

23. 2. František Němeček, Třebkov - nedožitých 87 let



Pohřební služba Milevsko:

19. 2. Josef Benda, Hronova Vesec - nedožitých 92 let

21. 2. Růžena Volfová, Hrejkovice - 69 let

21. 2. Ludmila Vysokomýtská, Milevsko - 81 let

21. 2. Jaroslav Ctibor, Chlístov - 85 let

22. 2. Josef Burda, Milevsko - 76 let

24. 2. Jaroslav Líbenek, Milevsko - 69 let

25. 2. Ing. Jiří Pejša, Milevsko - nedožitých 93 let