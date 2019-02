Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

3. 2. Štefana Gulová, Písek 83 let

11. 2. Marie Rajtmajerová, Písek 79 let

11. 2. Josef Jeřábek, Písek 53 let

12. 2. Marie Pacholíková, Písek 93 let

12. 2. Václav Jindrák, Písek 64 let

12. 2. Petr Kropáček, Zlivice 59 let

14. 2. Martin Novák, Praha 35 let

17. 2. Ferdinand Kumžák, Písek 87 let



Kontaktní místo Mirovice Hybrantová – PS Habich:

13. 2. Vladimír Bašta, Březnice 70 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

17. 2. Zuzana Mašková, Písek nedožité 2 roky



Pohřební služba Milevsko:

15. 2. Jiří Mareš, Hrejkovice 59 let

15. 2. Anna Kozelková, Jickovice 85 let

16. 2. Miroslav Koptiš, rodák z Líšnice 86 let

17. 2. Oldřich Rubeš, Milevsko 70 let