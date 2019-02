Písecko - Na Písecku zemřeli:

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

28. 1. Karel Cvach, Písek 82 let

29. 1. František Novotný, Písek 93 let

30. 1. František Krupauer, Písek 77 let

31. 1. Marie Brožová, Tálín 94 let

1. 2. Václav Kohout, Písek 63 let



Kontaktní místo Mirovice Hybrantová – PS Habich:

31. 1. Jiří Vítek, Mirovice 83 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

26. 1. Václav Bláha, Písek 81 let

28. 1. Jiřina Línková, Čimelice nedožitých 90 let

27. 1. Dr. Rudolf Karl–Hans Dennerlein, Nové Kestřany 69 let

31. 1. Libuše Kovářová, Písek 86 let

2. 2. Jana Chudá, Jetětice nedožitých 85 let

2. 2. Karel Novák, Drhovle nedožitých 86 let



Pohřební služba Milevsko:

4. 2. Miroslav Švejda, Veselíčko nedožitých 93 let