Písecko - Na Písecku zemřeli:

Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Pulkrábek

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

21. 1. Jaroslav Marek, Skály 79 let

23. 1. Josef Rudolf, Písek 92 let

24. 1. Miroslav Šimon, Horní Nerestce 71 let

26. 1. Libuše Kozibrátková, Vranov 81 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

23. 1. Antonie Rachačová, Protivín 103 let

23. 1. Anděla Pixová, Skály 92 let

23. 1. Radovan Čech, Písek 55 let

26.1. Marie Žáková, Chřešťovice 72 let

Mgr. František Němec, Písek 73 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

24. 1. Marie Hanusová, Písek 80 let

24. 1. Marie Kohoutová, Protivín 77 let

27. 1. Petra Sikorová, Slabčice 40 let