Písecko - Na Písecku zemřeli

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

14. 1. Jaroslava Strouhalová, Laziště 71 let

18. 1. Jiřina Polánková, Strakonice 85 let

18. 1. Pavel Mareš, Písek 85 let

19. 1. Marie Řezanková, Písek 95 let

19. 1. Anna Kopelentová, Písek 84 let

20. 1. Anna Drdelová, Milevsko 91 let

21. 1. Jaroslav Hejna, Písek 94 let

21. 1. Vlasta Hrdličková, Písek 26 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

14. 1. Jaroslav Lid, Říčany 63 let

15. 1. Emilie Kuželová, Milevsko 85 let

17. 1. František Kurfürst, Albrechtice nad Vlt. 81 let

20. 1. Květuše Pánková, Čimelice 85 let

21. 1. Evžen Surák, Ostrovec 66 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

16. 1. Alena Myslíková, Nicov nedožitých 87 let



Pohřební služba Milevsko:

19. 1. Marcela Neumannová, Písek 56 let