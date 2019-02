Písecko - Na Písecku zemřeli

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

7. 1. Anna Žáková, Protivín 84 let

13. 1. Eva Křenková, Písek 66 let

14. 1. Josef Loužný, Zátaví 79 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

28. 12. Václav Žofka, Písek 54 let

9. 1. Josef Strnad, Protivín 82 let

10. 1. Jiří Kratina, Vrábsko 80 let

12. 1. Věra Velíková, Písek 82 let

13. 1. Miroslav Kulanda, Písek 63 let

13. 1. Milan Písecký, Písek 85 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

9. 1. Marie Háblová, Písek 94 let

10. 1. Josef Ptáček, Písek 81 let



Pohřební služba Milevsko:

9. 1. Jarmila Vlková, Milevsko nedožitých 64 let