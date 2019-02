Písecko - Na Písecku zemřeli

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

30. 12. Zdeněk Dolejší, Putim 84 let

31. 12. Adéla Erbenová, Praha 89 let

31. 12. Aleš Bočan, Záhoří 44 let

1. 1. Eva Hanzlíková, Písek 84 let

1. 1. Jaroslava Vokatá, Mirovice 80 let

2. 1. Jana Cibochová, Písek 92 let

3. 1. Jan Slabý, Písek 81 let

5. 1. Jan Ludačka, Písek 78 let

5. 1. Mgr. Dalibor Kotrch, Písek 45 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

1. 1. Anna Dědičová, Albrechtice nad. Vlt. 79 let

4. 1. Věra Kolářová, Údražské Chalupy 93 let

6. 1. Jaroslav Hach, Písek 77 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

1. 1. Zdeněk Handschuh, Štětice 64 let