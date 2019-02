Písek - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

29. 11. Jaroslav Douša, Kožlí u Čížové 84 let

29. 11. Karel Lopata, Písek 87 let

30. 11. František Majer, Kestřany 68 let

1. 12. Norbert Pikal, Písek 48 let



Kontaktní místo Mirovice Hybrantová – PS Habich:

26. 11. František Nykodym, Šerkov 75 let

28. 11. Karolína Škopková, Mirovice 85 let

1. 12. Jan Klimeš, Čimelice 75 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

26. 11. Ing. Jiří Foit, CSc., Písek 72 let

27. 11. Jan Mann, Oldřichov 93 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

29. 11. Leo Sobaňski, Písek 84 let

2. 12. Helena Adéeová, Písek 97 let



Pohřební služba Milevsko:

27. 11. František Valvoda, Milevsko 71 let