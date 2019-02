Písecko - Na Písecku zemřeli

Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/Archiv

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

18. 9. Eduard Hromádka, Písek 68 let

4. 10. Miroslav Čurda, Protivín 51 let

21. 9. Jaroslav Ludvík, Písek 66 let

4. 10. Hana Semecká, Praha 93 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

2. 10. František Bejna, Nemějice 88 let

6. 10. Helena Poláková, Bechyně 70 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

1. 10. Jaroslav Fořt, Písek 90 let

7. 10. Alois Souček, Písek 86 let

7. 10. Ladislav Čerevka, Písek 74 let

7. 10. Marie Procházková, Čížová 79 let



Pohřební služba Milevsko:

6. 10. Marie Knížová, Jestřebice nedožitých 91 let